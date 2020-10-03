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رياضة

الجماهير تنتظر وصول فتاة مصر الذهبية ميار شريف في المطار

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
عبد الله هشام
تنتظر الجماهير وصول فتاة مصر الذهبية ميار شريف بطلة مصر في التنس  إلى مطار القاهرة الدولى بعد قليل، قادمة من إسبانيا بعد تحقيق انجاز تاريخي للتنس المصري في بطولة رولان جروس أحد البطولات العظمي في التنس.

وعلق الجماهير لافته مكتوب عليها : نحن نحبك يافتاة مصر الذهبيه ميار شريف .

وفي وقت سابق قال شريف منصف وكيل اللاعبة ميار شريف، أن ميار ستعود إلى مصر للاحتفال مع أسرتها والشعب المصري بإنجاز رولان جاروس، لانها ذهبت إلى أسبانيا ومكثت هناك عدة أيام ثم تحضر إلى مصر للاحتفال مع أسرتها ومع الشعب المصرى بإنجاز البطولة، ثم تعود لأسبانيا مرة أخرى حيث تعيش اللاعبة هناك للتدريب والمنافسة.

وأضاف وكيل اللاعبة أنه كان من المفترض أن تدخل ميار شريف معسكر بأسبانيا هذه الفترة عقب البطولة استعدادا للبطولات المقبلة، إلا أنه وميار وبالاتفاق مع المدرب الاسباني خوستو جونزاليز اتفقا ان تعود إلى مصر أولا على أن تعود لإسبانيا بعد زيارتها لمصر وذلك لقضاء اجازة عائلية قصيرة، والتدريب، بالاضافة لحضور بعض التكريمات والاجتماعات الرسمية، والمناسبات الخاصة الجاري الترتيب لها.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية، بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ 172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التى قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم فى الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف بنتيجة 2-1 ضد كارولينا في المجموعات لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا، وضع ميار في مستوي ومصاف النجمات العالمية في اللعبة، وضمن لها لقب "فتاة التنس الذهبية"، وحب الشعب المصري.

البداية مع صحيفة "الجارديان"، "ميار شريف بطريقتها في اللعب بالضربات الأمامية وتحركاتها الممتازة وسعة حيلتها جعلت مواجهتها جحيما بالنسبة لبيلسكوفا، ورفضت الاستسلام، سنرى المزيد من ميار في الأعوام المقبلة وسيكون من الرائع إن ألهمت المزيد من اللاعبين المصريين والأفارقة لكي يخطوا خطاها".

فيما عنونت صحيفة "ليكيب"الفرنسية، "ميار شريف المصرية المصنفة رقم 172 في العالم وأول لاعبة من دولتها تشارك في بطولة تنس كبرى صعبت الأمور تماما على بيلسكوفا في مباراة استمرت لساعتين وربع".

أما الموقع الرسمي لإتحاد التنس الدولى، فعلق قائلًا، "شريف قدمت أداء لا يُنسى وكسرت إرسالين لبيلسكوفا في المجموعة الأولى لكن ذلك لم يكن كافيا لإزعاج التشيكية أكثر".

وأخيرًا، أمتدح موقع Tennis.com، ميار شريف، قائلًا "المصرية فازت بأول مجموعة بطريقة رائعة بعد 8 إرسالات ولديها تسديدة منخفضة رائعة للغاية".
الجماهير تنتظر وصول فتاة مصر الذهبية ميار شريف في المطار
الجماهير تنتظر وصول فتاة مصر الذهبية ميار شريف في المطار
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