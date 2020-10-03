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ديني

الأوقاف تعلن توفير 2000 زي أزهري للأئمة كدفعة ثانية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:25 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الدفعة الثانية من الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم  2000 إمام  بالمجان للأئمة القدامى والجدد، وذلك بمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – كفر الشيخ – الدقهلية – أسيوط – الإسماعيلية – أسيوط – القاهرة) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه 4000 زي أزهري.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للأئمة،  وإعلانها عن خطتها في توزيع عشرة آلاف زي أزهري لأئمة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2020م (بإذن الله تعالى) .

وقالت الوزارة أنها ستستمر في التوزيع حتى صرف جميع الكمية المعلن عنها، فعلى الأئمة الآتي أسماؤهم الحضور في مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

وأكدت الأوقاف أنه سيتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديرات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

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