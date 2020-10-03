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أخبار العالم

السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:33 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
محمود نوفل
أفادت  صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن وكالة الأنباء السودانية  الرسمية " سونا " بأن السودان أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة عشرات الأشخاص وأضرت أو دمرت أكثر من 100 ألف منزل.

وكانت الفيضانات قد أثرت على أكثر من 500 ألف شخص العام الجاري، مما أسفر عن مقتل 99 شخصا وإصابة 46 آخرين، وفقا لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.

وتجاوز معدل الفيضانات والأمطار في عام 2020 الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في عامي 1946 و1988 ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع، على حد قول الشيخ.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي إن نحو 125 ألفا من اللاجئين والنازحين جراء الفيضانات، وأن "الكثير منهم في حاجة عاجلة إلى مأوى ومساعدات طارئة أخرى".

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