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أخبار البلد

حسان: مصر قضت على العشوائيات في زمن قياسي بـ 3 تريليونات جنيه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:42 م
الحسين حسان خبير
الحسين حسان خبير التطوير الحضاري
حسين محمد
قال الحسين حسان خبير التطوير الحضارى استشارى المناطق العشوائية رئيس اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات،  إن مصر اكثر دولة افريقية صرفت على بنيتها التحتية على مستوى دول افريقيا بمبلغ 3 تريليونات ونصف التريليون جنيه منذ عام 2015 وحتى الان وان كافة دول افريقيا تحاول تطبيق تجربة مصر واستراتجيتها فى القضاء على العشوائيات التى انجزتها فى زمن قياسى.


 واضاف حسان في تصريح نقلا عن وكالة "بلومبرج" ان مصر من عام 2015 الى الان شكلت 3 حكومات منها اثنتين كانتا وزيري اسكان الامر الذى يؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التحتية ووقف البناء المخالف والعشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية والذى نتج عنه تحويل 90 ألف فدان زراعى من أخصب الاراضى إلى كتل خرسانية متراصة بجوار بعضها البعض حدث ذلك كله في تسع سنوات من 2011 وحتى اليوم.


واشاد حسان بقرار مجلس الوزراء بمد التصالح فى مخالفات البناء الامر الذى يتيح الفرصة لعدد كبير من المخالفين للتقدم بطلب التصالح ويعمل على تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية بالاحياء والقرى خاصة ان هناك 3 ملايين مبنى مخالف و396 الف دور مخالف 20 مليون شقة مخالفة فى مصر.


واشار حسان ان اهم مميزات إصدار رقم قومي للعقارات انه ستكون هناك قاعدة معلوماتية على مستوى الجمهورية موجود به بيانات العقار والوحدات السكنية المتواجدة بالدولة من تاريخ إنشائها ومواصفاتها وأعمال الترميمات التي تمّت عليها وسجل الصيانات الخاص بكل عقار ووحدة،و ويتميز القرار ايضا بتنشيط سوق للعقارات في السوق المصرية والاجنبية الكشف و وضمان السلامة الانشائية للعقارات مساعدة الاجهزة التنفيذية في سرعة منع حالات البناء المخالف يساعد اصحاب العقارات فى اثبات ممتلكاتهم فى حالة التعدى سيساعد فى تعظيم موارد الدولة.


 ولفت حسان ان الاشتراطات التخطيطية تهدف الى تطوير البنية التحتية المستقبلية للمدن وعواصم المحافظات كما تهدف لتشجيع البناء الرأسي من خلال اشتراطات عامة لكل القرى المصرية لعدم استنزاف أراض زراعية جديدة.
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