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آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:35 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حمزة شعيب
كشف الدكتور وليد فارس، مستشار الحملة الإنتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر  التطورات الصحية لـ رئيس الولايات المتحدة.

وقال فارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ترامب ليس الرئيس الوحيد الذى أصيب بكورونا، مردفا:" ترامب لم يتخذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا مثل بايدن المرشح للإنتخابات الرئاسية".

وأضاف:" يحيط فريق طبي من أمهر وافضل الأطباء بالرئيس الأمريكي ، موضحا:" الإصابة قد تكون بسيطة ولكن في عمر رجل مثل ترامب يجب أخذ الإجراءات اللازمة ومنها دخوله للمستشفي".

وتابع:" الإصابة بكورونا في عمر متقدم يحتم التوجه لمستشفي كإجراء إحترازي".

وعن موعد خروج ترامب من المستشفي، أكد الدكتور وليد فارس، أن  الفريق الطبي هو المختص والموكل بتحديد موعد خروج ترامب.

وعن حقيقة تقرير الـ سي ان ان بأن الحالة الصحية للرئيس الامريكي في خطر وأنه يتنفس بصعوبة، قال فارس:" الإعلام المعارض يحاول اثبات أن الحالة الصحية له غير جيدة حتى تطالب المعارضة بإنسحابه من ماراثون الإنتخابات".

وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية (31 يوما)، أثبتت الاختبارات إصابة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الرئاسي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا.

وبالنظر إلى عمر ترامب، 74 عامًا، فهو في فئة عالية الخطورة لمضاعفات المرض، على الأقل سيتعين عليه العزلة أثناء علاجه، ما يعني أن المنافسة الرئاسية الأمريكية قد تغيرت بشكل أساسي.

من الواضح أن فترة عزلة الرئيس ترامب الذاتية تؤثر على قدرته على القيام بحملته الانتخابية، لذا فقد أثير السؤال حول ما إذا كان من الممكن تأجيل الانتخابات، وكيف يمكن أن يحدث هذا.
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