نقلة جديدة.. مسئول في بنك مصر يتحدث عن قانون البنوك الجديد وفوائده.. فيديو

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال الفترة الماضية كان من أحد الأسباب التي ساهمت في تخطي أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، متابعا: كافة المؤشرات تدل على أن التأثير الناتج من أزمة فيروس كورونا لم يؤثر كثيرا ولا يضر كثيرا بالاقتصاد المصري.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الاقتصاد تعافى بصورة سريعة، كما ان العملة الأجنبية أصبحت متوفرة بالرغم من تأثير كورونا، معقبا: معدل النمو اختلف بعد أزمة كورونا ولكن ليس بشكل كبير وهذا يشير إلى مدى نجاح المنظومة الاقتصادية.



وأوضح أن قانون البنوك الجديد يعد نقله هامة للبنوك وللدولة وللمواطن العادي أيضا، مشيرا إلى أن القانون به الكثير من الفصول التي تتعلق بالبنوك، من اهمهم هي قوة الملاءة المالية للبنوك، كما أن القانون الجديد يحتوي على فصل خاص بالعملاء وحمايتهم والتعامل معهم، بالإضافة إلى وجود فصل خاص عن الحوكمة أيضا.



وأكمل: قانون البنوك يحتوي أيضا على فصل خاص بالدفع الإلكتروني، والذي يعد نقلة كبيرة للمواطن والبنوك، معقبا: القانون يتيح للمواطن إنشاء حساب بدون الحاجة على القدوم إلى البنك، بالإضافة إلى المساعدة في الخدمات الرقمية وأيضا يتيح خدمة التوقيع الإلكتروني.