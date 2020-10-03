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أخبار العالم

الكاظمي: لم نتلق إخطارا بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:37 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أحمد محرم
نفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن تكون الحكومة العراقية قد تلقت إخطارًا من الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد.


قال الكاظمي "هناك من يحاول عرقلة علاقاتنا مع الولايات المتحدة ووصلنا انزعاج أمريكي بشأن أمن بعثاتهم في البلاد".

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكيّ مايك بومبيو مساء يوم الجمعة، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد".

وأوضح البيان أن "وزير الخارجية عبّر عن القلق تجاه هذا القرار، بالرغم من كونه قرارًا سياديًّا يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ"، مؤكدًا أن "الحكومة العراقيّة اتخذت عددًا من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، وأن وزير الخارجية الأمريكيّ أكد أنّ العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين ،ووعد بأخذ ما طُرِحَ في النقاش بنظر الاعتبار، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة".
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