برلمانى: السيسي يهتم بكل قضايا ومشكلات المواطنين ويضع حلولا سريعة لحلها

قال النائب رحمي بكير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوي الجمهورية ستسهل كثيرا على المواطنين خلال إجراءات إستخراج المحررات الرسمية.





وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل قضايا ومشكلات المواطنين ويضع حلول سريعة لحله، مؤكدًا إنه منذ البدء بميكنة الشهر العقاري والتوثيق فقد تحقق خطوات ملموسة للتيسير على المواطنين وسنري المزيد من التيسيرات خلال الفترة القادمة.





وجاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوي الجمهورية".





وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.





وقد وجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.