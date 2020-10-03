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ثقافة

أحمد نوار: المجتمع المدني يخلق تكاملا وتجديدا فى الفن التشكيلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
طارق موسى
قال الدكتور أحمد نوار رئيس مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى الثالث بالقاهرة "ضي"، إن دخول مؤسسات المجتمع المدني فى مجال التشكيلي يخلق تكاملا مع مؤسسات الدولة، ويدعم حالة من التجديد للنشاط برمته، واصفا مهرجان "ضي" بأنه أحد أبرز الداعمين للمشاركة فى منافسات الفن التشكيلي.

وأضاف نوار؛ على هامش فعاليات تكريم الفائزين بجوائز مهرجان ضي، مساء اليوم السبت، أن لجان التحكيم والفرز مكسب مهم فى مثل هذه المهرجانات، داعيا إدارة "ضي" لإستدعاء آراء النقاد للأعمال المشاركة والفائزة، ومهنئا شباب التشكيليين العرب بإمتياز إبداعاتهم.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي، إنه مستمر فى دعم شباب التشكيليين العرب المتميزين وإتاحة الفرصة لهم، مؤكدا أن حالة التكامل بين الرؤي والكيانات الفنية فى صالح الشباب والفنانين الذين لم تتح أمامهم الفرصة للإعلان عن أنفسهم.

وأشار الفنان طارق الكومى إلى أن إبداعات المشاركين فى مهرجان ضي فرضت نفسها تماما، فيما أكد رئيس لجنة تحكيم المهرجان الدكتور مصطفى الفقى أن اللجنة حارت كثيرا فى تقييم الأعمال فقررت منح شهادات تميز لكثيرين.

وأكد الدكتور محمد إسحق على إبداعات الشباب غير الدارسين، وأن المسابقات الفنية لا تقتصر على طلاب الفنون وحدهم.
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