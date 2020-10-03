برلمانية: التحول للسيارات الكهربائية أمر حتمي في ظل التطورات التكنولوجية

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تسعى جاهدة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة التي تحد من ظاهرة التلوث؛ بهدف الحفاظ على صحة المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، قائلة "مصر دولة واعدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والتحويل للسيارات الكهربائية أمر حتمي في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العالم أجمع يشهد مجموعة من التطورات التكنولوجية التي من شأنها تضمن حياة أفضل في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص والشركات الأجنبية في صناعة السيارات الكهربائية تسهم في إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.





وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه في خلال الخمس سنوات المقبلة ستحقق مصر نجاح يصل إلى ال٨٠% في خطة توطين صناعة السيارات في مصر، مطالبة بالعمل على تصدير هذه الصناعة فيما بعد لأفريقيا ودول الشرق الأوسط.





يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوصت بالتوسع فى إنتاج السيارة الكهربائية لما له من مردود اقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المردود البيئى الإيجابى، لافتة إلى أهمية الإسراع فى إقامة محطة الشواحن السريعة للسيارات الكهربائية بكافة أنوعها من ملاكى وأجرة وأتوبيسات، وأن يكون ذلك سابقًا لمرحلة إنتاجها واستخدامها، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص بجانب وزارة الكهرباء فى إنشاء شبكة الشواحن للسيارات الكهربائية.





وأشارت، إلى أهمية أن تتضمن عقود الشراكة مع الشركاء الأجانب الزيادة التدريجية فى نسبة المكون المحلى وذلك لتوطين صناعة السيارات فى مصر لما لها من مردود إيجابى على الصناعة، والاقتصاد المصرى.