مستشار حملة ترامب السابق يكشف عن بديل الرئيس الأمريكي بالانتخابات حال وفاته.. فيديو

قال وليد فارس، المستشار السابق لحملة الرئيس الأمريكي ترامب، إن الطاقم الطبي المتابع لحالة ترامب الصحية، هو فقط من يحدد متى سيخرج من المستشفى.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك وسائل إعلام معارضة للرئيس ترامب وحملته ومساره السياسي.





وأكد أن هناك وسائل إعلام تريد تضخيم تردي الحالة الصحية لترامب؛ من أجل أن يتنازل عن الحكم لنائبه، وهو لن يحدث حاليا لأن الرئيس ما زال في وعيه.





وأشار فارس إلى أن هناك مناظرتين قادمتين في الانتخابات الأمريكية، ومن المرجح أن تكون المناظرة المقبلة تليفزيونية ومنقسمة.





ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي ليس الوحيد الذي أصيب بكورونا بين رؤساء وزعماء العالم، فسبقه رئيس الوزراء البريطاني، مشيرا إلى أن ترامب لم يتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا على غرار جو بايدن.





وتابع: “حال وفاة ترامب بسبب إصابته الحالية بكورونا تستمر الحملة الخاصة بترامب ويحدث توافق بين الحملتين، ويكون نائب الرئيس هو المرشح للرئاسة الأمريكية”.



