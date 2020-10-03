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فيديو جراف

فيديو جراف| وجبات ملوثة أفسدت فرح البحيرة المسموم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:32 م
فرح البحيرة المسموم
فرح البحيرة المسموم
ايمان عبداللطيف

وجبات دجاج ملوثة بمحافظة البحيرة أفسدت فرحة عروسين بعد أن أعلنت إحدى العائلات الكبيرة بقرية الفار التابعة لمركز المحمودية عن حفل زفاف أحد أبنائها على عروس من نفس القرية.


أقام أهل العريس وليمة كبيرة بمناسبة العُرس ودعوا لها الأقارب والأحباب وجميع أهالي القرية ليشاركوا العائلة فرحتها إلا أن وجبة اللحوم التي قدّمها طباخ الفرح للمعازيم كانت ملوثة.


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وبدأت أعراض المغص المعوي في الظهور على أشخاص قليلة، ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالى:


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