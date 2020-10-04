تعديل مواعيد العمل الرسمية في الوادي الجديد

قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمصالح والمؤسسات الحكومية والخدمية، بدءً من غدٍ الأحد 4 أكتوبر، لتبدأ في الثامنة صباحًا وتنتهي في الثالثة مساءً يوميًا، لانتهاء فصل الصيف وانخفاض درجة الحرارة.





وأوضح المحافظ في بيان السبت أن مواعيد العمل الجديد تتيح تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحافظ بشكل كبير على الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، مؤكدًا أن نظم العمل بالمحافظة شهدت طوال الفترة الماضية تطويرًا كبيرًا من حيث الميكنة ورقمنة الخدمات بما يخدم طموحات المواطنين ويلبي احتياجاتهم.





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جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد كانت قد خفضت مواعيد العمل بمقدار ساعة يوميًا مراعاة لفصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والأسري للعاملين بالمؤسسات الحكومية ومديريات الخدمات بكافة مناطق المحافظة.





من جانب آخر فاز فريق محافظة الوادي الجديد لكرة الطائرة، في مسابقة الاتحاد الرياضي للمصالح الحكومية، بالمركز الأول

وأكد أحمد زيدان، سكرتير الاتحاد الفرعي الرياضي للعاملين بالحكومة في محافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، أن فريق المحافظة حصد المركز الأول في التصفيات النهائية التي نظمها الاتحاد العام الرياضي للعاملين بالحكومة، في مدينة رأس البر على مدار الأسبوع المنقضي.





وأضاف زيدان، أن فريق الوادي الجديد فاز على فريق محافظة شمال سيناء في لعبة كرة الطائرة في المباراة النهائية بهدفين نظيفين يوم الخميس الماضي في ختام دورة الاتحاد العام الرياضي لموظفي الحكومة.



