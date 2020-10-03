للطلاب المرشحين لجامعة حلوان| 10 أوراق مطلوبة لإتمام التقديم

أعلنت كليات جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021
اقرأ أيضا :
ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات وهى:
- بطاقة الترشيح + 5 صور.
-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.
- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.
- بطاقة 6 جند للذكور.
- 8 صور شخصية 4*6.
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.
- 5 صور من البطاقة الشخصية.
- استمارة المقابلة الشخصية.
- استمارة بيانات التعارف من الكلية.
- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.
اقرأ أيضا :
حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.
ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :
البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.