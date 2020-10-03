للطلاب المرشحين لجامعة حلوان| 10 أوراق مطلوبة لإتمام التقديم

أعلنت كليات جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021





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ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات وهى:





- بطاقة الترشيح + 5 صور.





-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.





- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.





- بطاقة 6 جند للذكور.





- 8 صور شخصية 4*6.





- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.





- 5 صور من البطاقة الشخصية.





- استمارة المقابلة الشخصية.





- استمارة بيانات التعارف من الكلية.





- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.





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حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.





ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :





البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.