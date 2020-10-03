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تعليم

للطلاب المرشحين لجامعة حلوان| 10 أوراق مطلوبة لإتمام التقديم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:31 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
كريم ناصر
أعلنت كليات جامعة حلوان الأوراق المطلوبة  لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى  للعام الجامعى 2020 .2021

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ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات وهى:

- بطاقة الترشيح + 5 صور.

-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.

- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.

- بطاقة 6 جند للذكور.

- 8 صور شخصية 4*6.

- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.

- 5 صور من البطاقة الشخصية.

- استمارة المقابلة الشخصية.

- استمارة بيانات التعارف من الكلية.

- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.

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حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.

ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا  عبر احدى الخدمات الاتية : 

البريد المصرى - مصاري  - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى  بى - ممكن - ضامن.
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