المالية تطرح أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه .. اليوم





قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها؛ إن البنك المركزي المصري سيقوم بطرح تلك الأذون نيابة عنها؛ بقيمة إجمالية تقدر بـ 19 مليار جنيه .





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وذكرت الوزارة أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.







وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك نحو 50 مليار جنيه في صورة أذون وسندات خزانة علي مدار 3 عطاءات أيام الأحد والإثنين و الخميس.





ومع طرح وزارة المالية لأجلي خزانة بـ19 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 31 مليار جنيه خلال يومي الإثنين و الخميس القادمين.





وحذر محللون اقتصاديون من توسع الحكومة في اصدار أجال خزانة من سندات وأذون الخزانة، باعتبارها أحد من أبرز اجراءات زيادة الدين العام ومزاحمة الاستثمار، رغم اعتبارها ضمن الأدوات التمويلية.





وفي تعليق سابق للدكتور محمد معيط، وزير المالية، اذ اعلن عن ارتفاع حجم الاقبال علي أدوات الدين المحلي " سندات الخزانة" بمعدلات تجاوزت أضعاف مرات طرحها.