AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه .. اليوم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

تبيع وزارة المالية  اليوم الأحد، الموافق 4-10-2020؛ أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما؛ بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة.

قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها؛ إن البنك المركزي المصري سيقوم بطرح تلك الأذون نيابة عنها؛ بقيمة إجمالية تقدر بـ 19 مليار جنيه .

اقرأ أيضا:

وذكرت الوزارة أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما  بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.

وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك نحو 50 مليار جنيه في صورة أذون وسندات خزانة علي مدار 3 عطاءات أيام الأحد والإثنين و الخميس.

ومع طرح وزارة المالية لأجلي خزانة بـ19 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 31 مليار جنيه خلال يومي الإثنين و الخميس القادمين.

وحذر محللون اقتصاديون من توسع الحكومة في اصدار أجال خزانة من سندات وأذون الخزانة، باعتبارها أحد من أبرز اجراءات زيادة الدين العام ومزاحمة الاستثمار، رغم اعتبارها ضمن الأدوات التمويلية.

وفي تعليق سابق للدكتور محمد معيط، وزير المالية، اذ اعلن عن ارتفاع حجم الاقبال علي أدوات الدين المحلي " سندات الخزانة" بمعدلات تجاوزت أضعاف مرات طرحها.


Advertisements

موضوعات متعلقة

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه..اليوم

اليوم .. الحكومة تبيع أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه

الحكومة تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه.. اليوم

الحكومة تقترض 44 مليار جنيه من البنوك لهذا السبب

المالية تبيع أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. اليوم

ترشيحاتنا

طبيب البيت الأبيض يعترف: ترامب لم يتجاوز المرحلة الحرجة لـ كورونا

أبناء صابرين يحتفلون بعيد ميلادها .. شاهد

سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور

المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

هل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز سبب رحيل فايلر عن الأهلي؟ سيزا يوضح

وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد