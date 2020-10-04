السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري.. ونواب: تمنع التكدس وتحفظ البيانات

برلمانية: ميكنة الشهر العقاري والتوثيق سيكون له أثر إيجابي على المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم

نائب: ميكنة خدمات وزارة العدل ستمنع التكدس وتساعد على حفظ البيانات وسهولة الوصول إليها

برلماني: السيسي يهتم بكل قضايا ومشكلات المواطنين ويضع حلولا سريعة لحلها





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السبت، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين. قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية .

استعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

ووجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.





وحول هذا الأمر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل قضايا ومشكلات المواطنين ويضع حلول سريعة لحله، مؤكدًا إنه منذ البدء بميكنة الشهر العقاري والتوثيق فقد تحقق خطوات ملموسة للتيسير على المواطنين وسنرى المزيد من التيسيرات خلال الفترة القادمة.





قال النائب رحمي بكير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية ستسهل كثيرا على المواطنين خلال إجراءات استخراج المحررات الرسمية.





وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل قضايا ومشكلات المواطنين ويضع حلول سريعة لحله، مؤكدًا إنه منذ البدء بميكنة الشهر العقاري والتوثيق فقد تحقق خطوات ملموسة للتيسير على المواطنين وسنرى المزيد من التيسيرات خلال الفترة القادمة.





ومن جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ما تقوم به الدولة من تطوير وميكنة خدمات وزارة العدل هو إستثمار للوقت الكبير الذي كان يقضيه المواطنون أمام الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وغيرها من الخدمات المقدمة للجمهور.





وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توسع الدولة فى تقديم الخدمات عن طريق الميكنة سيكون له أثر إيجابي على المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم وهذا سيعود أيضا بشكل إيجابي على الدولة فى ظل حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وأشارت أبو السعد إلى أن المرحلة القادمة سنكون على أعتاب مرحلة جديدة وسنجني ثمار الإنجازات العظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يمضي قدما كل يوم نحو بناء وطن يفخر به أبناؤه.





ومن جانبه قال النائب نبيل بولس عضو لجنة حقوق الإنسان ، أن المواطنين ظلوا لعقود طويلة يعانون من الزحام الشديد داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع دائما نصب عينيه المواطن المصري وكل ما يتعلق به من مشكلات وهو حريص دائما على التخفيف من معاناة المواطنين.





وأكد عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية ستؤدي إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التكدس وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها ونتمنى تعميم التجربة سريعا فى كل أنحاء البلاد.