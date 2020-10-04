بعد توصية صناعة البرلمان بإشراك القطاع الخاص فى إنشاء شواحن السيارات الكهربائية.. نواب: مصر رائدة في كافة المجالات.. ومطالب بتصديرها لأفريقيا والشرق الأوسط

سمير البطيخي: توطين صناعة السيارات في مصر يحد من ظاهرة البطالة وينعش الاقتصاد

هالة أبو السعد: التطورات التكنولوجية تجبر الجميع للتحول للسيارات التكنولوجية

عبد الفتاح محمد: سعي الدولة لتوطين صناعة السيارات يكلل نجاحات الرئيس السيسي





أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد أوصت بالتوسع فى إنتاج السيارة الكهربائية لما له من مردود اقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المردود البيئي الإيجابي، لافتة إلى أهمية الإسراع فى إقامة محطة الشواحن السريعة للسيارات الكهربائية بكافة أنواعها من ملاكى وأجرة وأتوبيسات، وأن يكون ذلك سابقًا لمرحلة إنتاجها واستخدامها، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص بجانب وزارة الكهرباء فى إنشاء شبكة الشواحن للسيارات الكهربائية.





وأشارت إلى أهمية أن تتضمن عقود الشراكة مع الشركاء الأجانب الزيادة التدريجية فى نسبة المكون المحلى، وذلك لتوطين صناعة السيارات فى مصر لما لها من مردود إيجابى على الصناعة، والاقتصاد المصرى.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بهذه التوصية التي صدرت عن لجنة الصناعة، مؤكدين على ضرورة العمل على توطين صناعة السيارات في مصر ونقلها إلى أفريقيا والشرق الأوسط.





وفي هذا السياق، قال النائب،سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو إحلال وتبديل السيارات الحالية بمثيلتها التي تعمل بالغاز أو الكهرباء؛ بهدف إعادة التوازن للمنظومة البيئية والحفاظ عليها من أضرار عوادم السيارات، مشيرا إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يفتح فرص عمل جديدة للشباب ويحد من ظاهرة البطالة.





وأوضح "البطيخي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المرحلة القادمة ستشهد تعاون كبير بين وزارات الصناعة والبترول للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن العائد الاقتصادي سيكون كبيرا لمصر، خاصة إذا تم الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تتخطى الـ 70%.





وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تغيير السيارات العادية بكهرباء سيمر بعدة مراحل ستبدأ بالمحافظات الصغرى ثم الكبرى، موضحا أن التاكسي الذي مر عليه أكثر من ٢٠ عاما مع صاحبه سيتغير إجباريا ودون ذلك سيكون التغيير اختياريا.





ومن جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تسعى جاهدة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة التي تحد من ظاهرة التلوث؛ بهدف الحفاظ على صحة المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، قائلة:"مصر دولة واعدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والتحويل للسيارات الكهربائية أمر حتمي في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن العالم أجمع يشهد مجموعة من التطورات التكنولوجية التي من شأنها تضمن حياة أفضل في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص والشركات الأجنبية في صناعة السيارات الكهربائية تسهم في إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.





وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه في خلال الخمس سنوات المقبلة ستحقق مصر نجاح يصل إلى الـ٨٠% في خطة توطين صناعة السيارات في مصر، مطالبة بالعمل على تصدير هذه الصناعة فيما بعد لأفريقيا ودول الشرق الأوسط.





وبدوره، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتوصية لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإشراك القطاع الخاص فى إنشاء شبكة شواحن السيارات الكهربائية، قائلا:"الرئيس السيسي يوجه دائما بمواكبة التطورات التكنولوجية والعمل على التخلص من تلوث البيئة وتوطين صناعة السيارات يكلل نجاحاته خلال السنوات الماضية".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة الثمن، لذلك المستهلك يدرس قراره جيدا، فإذا حدث أى عطل في هذه السيارات بأى محافظة فلابد أن يكون هناك بنية تحتية تساعده للتعامل مع أى عطل، مشيرا إلى أن ملف السيارات الكهربائية من الملفات الهامة لأنه يمس أكثر من محور، يساعد على تحويل استخدام الطاقة للطاقة النظيفة والبعد عن استخدام السولار أو التقليل بشكل تام من استخدامه وكل الدول تتجه إلى استخدام الغاز والطاقة الكهربائية.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع؛ بشأن السيارات الكهربائية خاصة وأنها تمثل توجها عالميا للحفاظ على البيئة.