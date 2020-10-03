AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإدارية العليا تتلقى ٣٩ طعنا جديدا على أحكام انتخابات النواب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:53 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب محمد زهير
تلقت المحكمة الإدارية العليا ، ٣٩ طعنا جديدا الآن علي أحكام الدرجة الأولي الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات. 

ليصل إجمالي عدد الطعون حتي الآن ١٨٥طعنا قابل للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، باكر في تمام الساعة ٢ ظهرًا .

ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منهم ، وتحيل الباقي الي دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، للنظر في موضوعها وإصدار إما قرار بالتأحيل لجلسة باكر ، إما حكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.

ويبدأ الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب فى الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحكام نهائية في ٧٨ طعنا بـ انتخابات الشيوخ خلال ساعات

مجلس الدولة ينتهي من الفصل في طعون انتخابات الشيوخ

بعد انتهاء اليوم الثاني.. مجلس الدولة يستقبل 33 طعنا من المستبعدين في انتخابات النواب

القضاء الإداري تنظر 100 طعن على مرشحي مجلس النواب

القضاء الإدارى تبدأ نظر 143 دعوى بانتخابات النواب

الإدارية العليا تنظر ١٣٠ طعنا على أحكام انتخابات النواب

ترشيحاتنا

السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

احترس من الاكتئاب الخفى .. وهذه أهم الأعراض

فعل عجيب يحدث فى منزلك عند قراءة سورة البقرة

عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور