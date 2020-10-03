الإدارية العليا تتلقى ٣٩ طعنا جديدا على أحكام انتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا ، ٣٩ طعنا جديدا الآن علي أحكام الدرجة الأولي الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.





ليصل إجمالي عدد الطعون حتي الآن ١٨٥طعنا قابل للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، باكر في تمام الساعة ٢ ظهرًا .





ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منهم ، وتحيل الباقي الي دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، للنظر في موضوعها وإصدار إما قرار بالتأحيل لجلسة باكر ، إما حكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.



