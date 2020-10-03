شقيقان يتعاركان على كرسي البرلمان.. القضاء يستبعدهما.. ويطعنان ليعودا للسباق الانتخابي

أقام جمال حنفي طه مرشح لانتخابات مجلس النواب ، ١١ طعنا قضائيا ، علي الحكم الصادر بسبب شقيقه المنافس له علي نفس الدائرة، والذي أقام دعاوى قضائية ضده لإخراجه من السباق الانتخابي، وفصلت المحكمة بين الشقيقين في النهاية، باستبعادهما من الترشح للانتخابات .





وعلي نفس النهج ، أتى شقيقه الآخر ، سيد حنفي طه ، بنفس التصرف، وأقام ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لعودته إلى سباق الانتخابات ، والغاء حكم الدرجة الأولي باستبعاده، وسيكون قول المحكمة هو الفصل بينهما، أيهما يترشح ، والآخر يُستبعد، بحكم قضائي بات غير قابل للطعن عليه .





وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قضت باستبعاد شقيقين من الترشح بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسميهما" سيد حنفي طه، وجمال حنفي طه"، المرشحان ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.