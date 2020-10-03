AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شقيقان يتعاركان على كرسي البرلمان.. القضاء يستبعدهما.. ويطعنان ليعودا للسباق الانتخابي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:55 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
أقام جمال حنفي طه مرشح لانتخابات مجلس النواب ، ١١ طعنا قضائيا ، علي الحكم الصادر بسبب شقيقه المنافس له علي نفس الدائرة، والذي أقام دعاوى قضائية ضده لإخراجه من السباق الانتخابي، وفصلت المحكمة بين الشقيقين في النهاية، باستبعادهما من الترشح للانتخابات .

وعلي نفس النهج، أتى شقيقه الآخر، سيد حنفي طه، بنفس التصرف، وأقام ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لعودته إلى سباق الانتخابات، والغاء حكم الدرجة الأولي باستبعاده، وسيكون قول المحكمة هو الفصل بينهما، أيهما يترشح، والآخر يُستبعد، بحكم قضائي بات غير قابل للطعن عليه . 

وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قضت باستبعاد شقيقين من الترشح بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسميهما" سيد حنفي طه، وجمال حنفي طه"، المرشحان ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.
 
واتهم كلًا منهما الاخر، في الدعاوى، بسوء السمعة، وصدور أحكام قضائية ضدهما في قضايا جنائية .
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإدارية العليا تصدر أحكاما نهائية في ٨٧ طعنا .. وتعيد "عبيد" و "نجل صبور " لقائمة المرشحين

مجلس الدولة ينتهي من الفصل في طعون انتخابات الشيوخ

القضاء الإدارى يؤجل ٧٨ دعوى بانتخابات النواب للغد.. و٢٥ آخرين لـ ١ أكتوبر

القضاء الإدارى ينظر 78 دعوى بانتخابات مجلس النواب اليوم

القضاء الإدارى يفصل في ٣٩ دعوى على انتخابات النواب خلال ساعات

بعد طعنهما ضد بعض.. القضاء الإدارى يستبعد شقيقين من انتخابات النواب

ترشيحاتنا

عادات خاطئة نفعلها يوميا تتسبب في الصداع المتكرر.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

مكوينا يرفض الانتقال لتدريب الأهلي مع موسيماني ويفضل البقاء في صن داونز

عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

تفاصيل استمرار إصدار شهادات "رد الجميل" بعائد مرتفع لكبار السن في بنك ناصر.. فيديو

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور