العزي : ترسيم الحدود لايعني التطبيع بين بيروت وتل أبيب

ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان خطوة طويلة الأمد حيث كانت بيروت تحاول التفاوض علي ترسيم الحدودعبر الوسيط الأمريكي

ولكن كانت هذة الوساطة كانت مابين المد والجزر.





وقال العزي " اللبناني " في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد "أن العام 2019 وتحديدا عند توقع إتفاقية البحار التي كانت معده بين الدول التي انتجت منظمة الغاز بما فيها مصر واسرائيل والأردن كان لابد من توقيع إتفاق لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل حيث من المتوقع ان يخرج هذا الإتفاق الي النور بإشراف أممي من الإمم المتحدة.



وأكد العزي أن الترسيم بين لبنان واسرائيل سيعود بإستقراره علي المنطقة حيث سيستفيد الجميع من هذا الإتفاق بالحصول علي نصيبه من غاز المتوسط ، لافتا الي ان لبنان عاجلا ام أجلا ستنضم الي منظمة الغاز.

وبيًن أن ترسيم الحدود لايعني التطبيع بين بيروت وتل ابيب وذلك لأن الإتفاقيات السياسية تختلف بشكل كلي عن الإتفاقيات الجغرافية.

وأفاد بأن إتفاق ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل سيدفع الشركات الكبري للإستثمار في هذة المنطقة وهو ماحدث بالفعل حيث تم الإتفاق علي إستثمار البلوك التاسع عبر اتحاد شركات كبري ضم كلا من شركات " ايني الإيطالية ونوفوتيك الروسية وتوتال الفرنسية " والتي تملك علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في هذا الاتفاق "اسرائيل ولبنان وايران".

وذكر استاذ السياسات الدولية والجيوسياسية أن حزب الله مضطر ان يخضع للشروط الدولية ، وأن ترسيم الحدود البرية سيكون لها دور في تحديد حجم وسلاح حزب الله.





وكان نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قد أعلن عن قرب توقيع إتفاق بين اسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

كشف الدكتور خالد العزي ، استاذ محاضر بمادة السياسات الدولية والجيوسياسية ، أن