أعضاء عمومية مهندسين القاهرة يجددون الثقة في مجلس ورئيس النقابة

عقدت جمعية عمومية غير عادية من بعض المهندسين بنقابة القاهرة ، والتي سبق وتم عرضها على المجلس الأعلى للنقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/2020 ، وقرر فيها المجلس الأعلى رفض الدعوة وانعقادها، وذلك لعدم وجود مبرر للانعقاد طبقًا لما تم عرضة على المجلس الأعلى من نقابة مهندسين القاهرة وشمل كافة المستندات و الشهادات و الوثائق المؤيدة لما اتخذته النقابة من إجراءات و الذي بناء عليه اتخذ المجلس الأعلى قراره بحفظ الموضوع بجلسة يوم الاثنين الموافق 31/8/2020 .





واستقبلت نقابة القاهرة اليوم كثيرا من المهندسين الذين حضروا لمقر نقابة القاهرة ( حوالي 64 مهندسا ) بناء على الإعلان عن الدعوة وتم اطلاعهم على الأحداث وما هو منسوب للنقابة واطلاعهم على المستندات وغيرها .. بصورة تتسم بالشفافية والنزاهة وذلك حرصا منها على تحقيق الصالح العام للنقابة.وطبقًا لما تم عرضه على المجلس الأعلى بجلستيه رقم 23 بتاريخ 31/8/2020 ورقم 24 بتاريخ 27/9/2020 والذي انتهى المجلس الأعلى وهو السلطة الأعلى لنقابة المهندسين بحفظ الموضوع و عدم الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية المدعو لها لانتفاء الأسباب التي دعيت من اجلها .









وقد أصر المهندسون المتواجدون بنقابة القاهرة ( مدينة نصر ) على الانتقال والتواجد بالنقابة العامة لإبداء رأيهم بعد علمهم بالحقائق وما يدبر من مكائد الغرض منها أمور انتخابية ومصالح شخصية بعيدة كل البعض عن حقيقة العمل النقابي ورغبة منهم في تأكيد صحة ما قام به مجلس القاهرة من إجراءات اقرها المجلس الأعلى وجددوا الثقة في مجلس نقابة القاهرة لحرصه على الصالح العام للمهندسين .



