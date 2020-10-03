أنا كده هتضرر.. سيد علي يوجه شكوى على الهواء لمجلس الوزراء.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي بمجلس الوزرا ء، إن هناك تشككاً بين بعض المواطنين في جدية التعامل في منظومة الشكاوي الحكومية ولكن بعد تعاملهم مع المنظومة يكتشفون مدى جدية المنظومة في التعامل مع حل المشاكل في أسرع وقت.





وأضاف الدكتور طارق الرفاعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هذه المنظومة تم تفعيلها منذ عام ٢٠١٧ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم بعد تكليف الدكتور مصطفي مدبولي برئاسة الحكومة والتكليفات لا تتوقف أبدًا.





وتابع مدير منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يدعو المواطنين دائما للتفاعل مع المنظومة وإرسال شكواهم إليها حتي يتم العمل عليها وإيجاد حل لها، مشيرا إلى أن في الاجتماع الأخير الخاص برئاسة الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجه رئيس الوزراء خلاله المواطنين المتضررين من شيء بالتوجه الي منظومة الشكاوي.





وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن هناك متابعة دورية ويومية علي عمل منظومة الشكاوي، متابعا أن ملف تراكمات القمامة من أهم الملفات التي قررت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهتها وحلها.



