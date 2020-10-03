6 أطعمة ممنوعة على مرضى القلب

3-- الحلويات المصنعة: قد يحتوي لوح واحد من الشيكولاتة على 8ملاعق سكر وهو خطر شديد جدا على مريض السكر ومثلها النوجا وكل حلوى مصنعة .





4--الاكلات السريعة :لان كل ما تحتويه هو دقيق ابيض ودهون ضارة والكثير من الملح و السكر.





5-- القهوة الخاصة:مثل قهوة مضاف اليها كرمال أو القهوة الباردة المحلاة أو اللاتية كلها معباءة بالسعرات الحرارية التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة،لذا من الافضل شراء حبوب البن وطحنها حتى نتأكد من صحتها.



