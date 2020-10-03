AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 أطعمة ممنوعة على مرضى القلب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة المضرة على مريض القلب.

اطعمة مضرة لاصحاب  أمراض القلب:
1-تجنب اللحوم المصنعة مثل السجق واللحوم الباردة،وحتى الاصحاء عليهم تجنبها فقد بينت الدراسات أن تناولها بانتظام يزيد من خطر الإصابة بامراض القلب بنسبة 42بالمئة والسكري بنسبة 19 بالمئة.

2- الأطعمة خاليه الدسم:لان الشركات تقوم بإضافة مزيد من السكر إليها لتعويض المذاق وهو ما ينعكس على مريض السكر،لذا من الافضل اختيار المنتوجات قليلة الدسم وليست الخالية تماما الا إذا كانت خالية من السكر والدسم معا .

3-- الحلويات المصنعة: قد يحتوي لوح واحد من الشيكولاتة على 8ملاعق سكر وهو خطر شديد جدا على مريض السكر ومثلها النوجا وكل حلوى مصنعة .

4--الاكلات السريعة :لان كل ما تحتويه هو دقيق ابيض ودهون ضارة والكثير من الملح و السكر.

5-- القهوة الخاصة:مثل قهوة مضاف اليها كرمال أو القهوة الباردة المحلاة أو اللاتية كلها معباءة بالسعرات الحرارية التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة،لذا من الافضل شراء حبوب البن وطحنها حتى نتأكد من صحتها.

6-المشروبات الغازية:فهي اكبر خطر على مريض القلب والسكر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

تسبب تهيج الحلق وتقلل المناعة.. أطعمة توقفي عن تناولها

الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية فى هذا السن.. واحمى نفسك بهذه الحيل

تسبب العقم والأورام .. للنساء احذرى تناول تلك الأطعمة تهدد سلامة الرحم

احذرها.. ٦ أطعمة مضرة لمرضى القلب

فى اليوم العالمى للقهوة..تعرف على أهمية تناول كوب ماء بعدها

ترشيحاتنا

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

بعد أزمة تخفيض راتبه.. رئيس الوزراء البريطاني يختار سيدة «مُسلمة» لتربية ابنه الرضيع

كبير موظفي البيت الأبيض: ترامب بصحة جيدة وطلب مستندات مهمة لمراجعتها

على يد خاله.. مقتل شاب في مشاجرة بالشرقية

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور