«عميدة المجاهدات تروي بطولاتها».. كتاب جديد يربط بين بطولات الأجداد والأحفاد

أعلنت مؤسسة روز اليوسف في الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيد، عن إصدارها غدًا الكتاب الذهبي " عميدة المجاهدات تروي بطولاتها" وأمهات الشهداء.. هكذا صنعنا الأبطال ، الذي يربط بين بطولات الأجداد والأحفاد" "ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ".





وهذا العدد الأول الذي يصدر برئاسة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد.

اقرأ داخل العدد:





"ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ"

جينات البطولة من الأجداد إلى الأحفاد

في الكتاب الذهبي عدد أكتوبر

أمهات شهداء: هكذا صنعنا أبطالًا للوطن

قصص الشهداء في طفولتهم ونشأتهم واللحظات الأخيرة في حياتهم

عميدة مجاهدات سيناء: هذه بطولاتي ونصيحتي للشباب

تروي كيف اخترقت معسكرات الاحتلال ودمرت قطار السلاح ونقلت خرائط معسكر الجورة

احتلال عقلك لا أرضك هدف الحروب الحديثة

"جراحة تنموية" في قلب سيناء

أرض الفيروز على خارطة التنمية العالمية

واجعله الوارث منا

جينات البطولة من الأجداد إلى الأحفاد

- من الرفاعي إلى المنسي

- عبد العاطي صائد الدبابات ورمضان داهس المفخخات

الاعتراف سيد الأدلة

قادة إسرائيل: «أكتوبر 73» حطمت أساطيرنا

توابع زلزال أكتوبر مستمرة:

تل أبيب: 47 عامًا من البحث عن سر الهزيمة

واللواء الشهاوي يكتب:

اجتثاث الإخوان انتصار في معركة جديدة

الريشة في معركة التحرير والتعمير

عندما هزم المصريون المستحيل

روح أكتوبر المستعادة في 30 يونيو

"الممر" و"الاختيار" فتحا الباب أمام الدراما الحربية

ثلاث وسائل متاحة لصناعة وعي وطني حديث

واقرأ أيضًا.. ملحمة أكتوبر بعيون المقاتلين

..وقراءة في كتابات جمال حمدان عن سيناء

..ولسان مصر المبين ورسائلها من منبر الأمم المتحدة

ورئيس التحرير يكتب: إنا لمنتصرون.. أحفاد على خطى الأجداد