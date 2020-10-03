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أخبار البلد

بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. التضامن الاجتماعي تستعد لفصل الشتاء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:20 م
وزيرة التضامن الإجتماعى
وزيرة التضامن الإجتماعى
قسم الاخبار
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة فصل الشتاء وأي تقلبات جوية قد تحدث خلاله، حيث رفعت الوزارة كافة استعداداتها، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات للمواطنين حال حدوث موجة من الطقس السيئ.

وتعقد الإدارات المعنية بالأمر خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة من أجل دراسة كافة الأوضاع ووضع جميع الخطط لمواجهة الطوارئ التي قد تحدث بالمحافظات، حيث يقوم مديرو المديريات بجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية بالتنسيق ورفع درجة الطوارئ استعدادًا لفصل الشتاء.

يأتي هذا في الوقت الذي يكثف فيه الهلال الأحمر المصري من استعداداته لمواجهة فصل الشتاء ، حيث تتم مراجعة الخطط وتجهيز أخري بديلة تحسبا لأي طارئ قد تتعرض له محافظات الجمهورية .

ومن المقرّر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعًا مع عدد من مسئولي الإدارات المعنية بالوزارة؛ لمراجعة كافة الأمور، وتجهيز احتياجات المواطنين، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية بالأمر.

كما يواصل برنامج الاطفال والكبار بلا مأوى استعداداته من أجل حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال فصل الشتاء، حيث يعمل برنامج أطفال وكبار بلا مأوى على حماية الأطفال والكبار من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع تماشيًا مع سياسة الوزارة .
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