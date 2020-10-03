مي زايد لـ صدى البلد: نهلة رمضان قادتني إلى فيلم عاش يا كابتن.. لا يشغلنى حصوله على جائزة فى مهرجان القاهرة.. وأرصد رحلة كفاح بطلة فى رفع الأثقال

مي زايد فى حوار لـ "صدى البلد" :

لا يشغلنى حصول فيلم عاش يا كابتن على جائزة

نهلة رمضان قادتني إلى الفيلم

أرصد رحلة كفاح بطلة جديدة لرفع الأثقال









تخوض المخرجة مى زايد تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم وثائقى بعنوان "عاش يا كابتن" الذى تنافس به على جائزة الهرم الذهبى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالمسابقة الرسمية وتتمنى مخرجة الفيلم ان يلقى العمل اشادة من جانب جمهور المهرجان بغض النظر على مدى امكانية حصوله على جائزة من عدمها.









صدى البلد التقى مى زايد التى كشفت بدورها عن بعض تفاصيل العمل وتجربتها مع الفيلم الوثائقى.









مشاركة فى مهرجان القاهرة





أعربت المخرجة مى زايد عن سعادتها بمشاركة فيلمها الوثائقى "عاش يا كابتن" فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دروته الثانية والاربيعن والتى من المقرر أن تقام فى الفترة من 19 الى 28 نوفمبر المقبل.









وقالت مى لـ "صدى البلد " : سعيدة باختيار الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته ال 42، واعتبرها فخرا لي، جائزة في حد ذاتها خاصة أنها فرصة لا تعوض ليرى الفيلم عدد كبير من الجمهور والضيوف المشاركين في المهرجان.









وأضافت : "أتصور ان هذه الجائزة الأساسية بالنسبة لي بعيدة عن جوائز المهرجان، وتم اختيار الفيلم بناء على طلب من إدارة المهرجان وذلك بعد عرض الفيلم في مهرجان تورنتو، وبعد فترة تم ابلاغي بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة.









واوضحت : "لا تشغلني فكرة المنافسة على جائزة بالمهرجان بقدر ما يشغلني أن يشاهده عدد كبير من الجمهور وينال إعجابهم ويشيدون به بعيدا عن تقييمات لجنة تحكيم المهرجان.









وأشارت إلى أن هناك منافسة صعبة وقوية بالمهرجان خاصة أن جميع الأفلام التي تعرض بالمسابقة الرسمية تحديدا تلقى العرض العالمي الأول لها بالمهرجان أو في الشرق الأوسط، وبالتالي تزداد أهميتها وإلقاء الضوء عليها، وهو أمر يسعدني وليس يقلقني.









5 سنوات :





وكشفت المخرجة مى زايد عن سر تنفيذ فيلمها الوثائقى الجديد "عاش يا كابتن" فى 5 سنوات ونصف والذى يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين فى الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل قائلة : بدأت التصوير في 2014 وانتهيت منه في 2018، أي استغرق 4 سنوات، وبعدها بدأت المونتاج الذي استغرق عاما ونصف العام.





وأضافت: "هذه فترة طويلة على تنفيذ فيلم، ولكن هناك عدة عوامل رئيسية كانت السبب في هذا الأمر، أبرزها أن فترة تجهيز بطلة ورحلتها من البداية حتى حصولها على جائزة؛ تستغرق هذه الفترة وربما أكثر.









وأوضحت : "كان اهتمامي أن أقدم عمل وثائقى روائي، وحرصتبعلى عدم تدخلي كمخرجة في الأحداث، حيث يعتمد الفيلم على هؤلاء البطلات وكابتن رمضان فقط دون تدخل منى، وكان من الأسهل أن أقدم فيلم وثائقي بشكله التقليدى الكلاسيكي عبارة عن حوار بيني وبين البطلات والكابتن رمضان، ولكن فضلت أن تقودنا الأقدار نحو مشاهد حقيقة بعيدا عن أي تدخل منِّي".









رفع الاثقال :





وقالت مى : "اهتمامي بإلقاء الضوء على لعبة رفع الأثقال للسيدات؛ كان نابعا من كونها لعبة غير مألوفة بالنسبة للسيدات".









واضافت: "منذ حصول اللاعبة نهلة رمضان على بطولة العالم في كندا عام 2003؛ تأثرت كثيرا بهذا الحدث الكبير، وبدأت ابحث عبر الإنترنت والجرائد؛ لمعرفة كواليس حصول نهلة رمضان على هذه البطولة، وعلمت أنها كانت تتدرب مع والدها، الكابتن رمضان، في الشارع.









وأوضحت مي: "مرت الأيام حتى 2014 علمت بأن الكابتن رمضان والد نهلة مازل يدرب الفتيات على هذه اللعبة في الشارع بمنطقة الورديان بالإسكندرية، وقررت وقتها أن التقى به، وانبهرت بما يفعله حيث يقوم بتدريب الفتيات بأقل الإمكانيات، في مكان مهجور يشبه "الخرابة"، وقررت أن أقدم عمل سينمائي وثائقى عنهن، يجسدن فيه معاناتهن منذ البداية وحتى حصولهن على جائزة.





3 فتيات :





أما عن سر اختيارها لفتاة واحدة فقالت مى زايد: في بداية تصويري للفيلم كان توجهي الأول على جميع الفتيات، ولكن بعد فترة قررت اختيار 3 فتيات في فئات عمرية مختلفة منهن "زبيبة" أو "اسماء"، وبعد فترة قررت التركيز بشكل أكثر على شخصية زبيبة.









واضافت مى زايد: "هناك عدة أسباب لهذا الاختيار الأول أنها أصغرهن سنا، حيث كان عمرها 14 عاما في 2014، وثانيا علاقتها بالكابتن رمضان المميزة عن باقى الفتيات وهي علاقة ابنة بوالدها.









واوضحت أن السبب الثالث انها كانت في بداية رحلتها نحو البطولات، بعكس الفتيات الأخريات اللاتي حصلن على جوائز من قبل، ولذلك قررت أن أعيش مع زبيبة الرحلة منذ البداية، وحتى وصولها إلى بطولة أفريقيا؛ وهو ما استغرق 4 سنوات.









ليس مشروطا :





وقالت مى زايد : "بالتأكيد كان شيئا إيجابيا أن الرحلة التي بدأتها زبيبة كللت بالنجاح، وحصلت على بطولة أفريقيا، ولكن الفيلم لم يكن مرهونا أو مشروطا تنفيذه بحصولها على بطولة بقدر ما كان اهتمامي الأكبر على معاناة الرحلة.





وأضافت مى زايد قائلة : الهدف الاساسى الذى كنت ارغب فى القاء الضوء عليه هو كيف أن هؤلاء الفتيات لديهن حلم وهدف يرغبن في تنفيذه، وسط تحديات الظروف والعوامل الحياتية والإمكانيات التي تكاد تكون معدومة.





وتابعت : "أتصور أنني كنت استمر في تنفيذ الفيلم حتى في حالة عدم تحقيقها بطولة أفريقيا، وهى الآن مازالت تستعد لبطولة العالم، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وهو ما يوضحه أيضا نهاية العمل.