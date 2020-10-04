بنك الكويت المركزي يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه

أكد بنك الكويت المركزي اليوم ، التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.
قال البنك: "في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار، يؤكد البنك التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية".
الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.
وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها، في 23 يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.
وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات
وفي وقت سابق أعلن بنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).
وقال بنك الكويت المركزي - في بيان صحفي سابق صدر مايو الماضي إن أجل الإصدار 6 أشهر، بمعدل عائد 375ر1%.
وكان (المركزي) الكويتي ، قد أصدر في 11 مايو الجاري (سندات وتورق) بقيمة 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار أمريكي).