AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك الكويت المركزي يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
وكالات

أكد بنك الكويت المركزي اليوم ، التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.

قال البنك: "في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار، يؤكد البنك التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية".

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها، في 23 يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات
وفي وقت سابق أعلن بنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).

وقال بنك الكويت المركزي - في بيان صحفي  سابق  صدر مايو الماضي إن أجل الإصدار 6 أشهر، بمعدل عائد 375ر1%.

وكان (المركزي) الكويتي ، قد أصدر في 11 مايو الجاري (سندات وتورق) بقيمة 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار أمريكي).

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-8-2020

التليفزيون الكويتي: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن

نقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد لبدء مراسم تشييع الجنازة

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مراسم دفن الأمير الراحل صباح الأحمد.. فيديو

شاهد.. أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد يستقبل الرئيس السيسي والوفد المرافق له

شاهد.. حديث جانبي بين الرئيس السيسي وأمير الكويت نواف الأحمد

ترشيحاتنا

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

حكم الوشم في الإسلام.. وأسباب تحريمه

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

هل سأموت بسبب الفيروس؟ آخر ما قاله ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

هل طلب فايلر من الأهلي الإبقاء على أحمد فتحي ومنع انتقاله لـ بيراميدز؟ ديفيد سيزا يرد

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين