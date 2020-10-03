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ديني

بالفيديو.. خالد الجندى: الحرب التى نعيشها الآن أخطر من عام ٧٣

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:36 م
خالد الجندي
خالد الجندي
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان الحرب التى نعيشها الآن أخطر اضعاف المرات من عام ٧٣، لافتا إلى أن فى اكتوبر ٧٣، كان العدو معروفا، لكننا الآن نواجه عدوا غير معروف.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "فى ٧٣، لم يكن هناك السوشيال ميديا، وغيرها، مما يؤثر على معنويات الجبهة الداخلية، هذا بالاصافة الى أن هناك اكثر من ٢٠ فضائية موجهة من مخابرات دول، تفبرك اخبارا، وتنشر الفتن وتحاول تحدث فوضى مستعينة بمرتزقة يبيعون أمهاتهم مقابل الدولار ".

واضاف: "العدو مكنش عنده الميديا، كنا بنحارب جيش نظامى لكن الان نحارب مرتزقة ابليس ناس ماشية مع الأرض، دول ديدان الارض، هم المنافقون، مثلما كانوا يحاربون النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والادهى انهم يستخدمون شعار الله اكبر، الذى انتصرنا به، لكنهم يستخدمونه لقتل الأبرياء ونشر الفوضى، ورد الطعنة التى هزموا بها، فالقضية الآن قضية وعى، لازم نعرف ابناءنا حقيقة جماعات الشر الذين يتمسحون بالدين، والدين منهم براء".
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