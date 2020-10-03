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رياضة

الأهرامات تستقبل رالي مصر الدولي للدراجات النارية.. 14 نوفمبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:37 م
رالي مصر الدولي
رالي مصر الدولي للدراجات النارية
منتصر الرفاعي
أعلن إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية عن انطلاق رالي مصر الدولي للدراجات النارية تحت سفح الأهرامات يوم 14 نوفمبر المقبل.

يقام الرالي الدولي للدراجات النارية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والذي وعد بتقديم الدعم الكامل لنجاح الرالي الذي سيشارك فيه أبطال مصريين ودول عربية وأوروبية.

وأعلن الوزير الدكتور أشرف صبحي عن دعم الدولة لهذه السباقات الصحراوية التي من شأنها رفع إسم مصر عاليًا في لعبة الدراجات النارية بكل المحافل القارية والعالمية لتمثيل اسم مصر.

وجاء اختيار سفح الأهرامات لاستقبال هذا الحدث الكبير من أجل الترويج للسياحة الرياضية في مصر بإقامة مثل هذه السباقات الصحراوية والتي تساعد على تنشيط السياحة بتنظيم رالي مصر الدولي للدراجات النارية على الأراضي المصرية.
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