AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم البرازيل: فينيسيوس أخطر لاعب في هجوم ريال مدريد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
عمر سلامة

أثنى البرازيلي ريفالدو فيريرا على مواطنه فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، مُشيرًا إلى أنه يستحق أن يكون لاعبًا أساسيًا داخل النادي الملكي.

 

فينيسيوس في أولى مباريات الملكي بموسم 2020/2021، شارك أمام سوسيداد ولعب لـ 90 دقيقة، ولم يتمكن من إحراز أهداف، وبعد ذلك قام زين الدين زيدان باستبعاده من مباراة ريال بيتيس وظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة، وفي مباراة الأربعاء الماضي شارك كبديل لمدة 32 دقيقة أمام بلد الوليد، وأحرز هدف الانتصار لـ ريال مدريد.

 

وقال ريفالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ليس هناك شك في أن فينيسيوس هو أخطر لاعب في هجوم ريال مدريد في الوقت الحالي".

 

وأضاف: "من الواضح بعد المباريات الأخيرة أن هناك إشارة لقدرته على اللعب بانتظام، ويُمكنه تحمل مسؤولية إحداث الفارق".

 

وأتم: "فينيسيوس عندما يخرج إلى أرض الملعب من مقاعد البدلاء، يأتي راغبًا في إظهار للعالم أنه يمكن أنّ يصبح لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد، وأنّ يكون مميزًا للفريق كما فعل أمام بلد الوليد، لقد أثبت أنه يستحق أن يكون أساسيًا".

Advertisements

موضوعات متعلقة

فالنسيا يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ليفانتي

بيتيس يفوز 1 - 0 على ألافيس.. وتعادل إيجابي 1 - 1 بين سوسيداد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريال سوسيداد الليلة

الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والقنوات الناقلة

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال سويسيداد بالدوري الإسباني

على رأسهم إيسكو.. 7 لاعبين يرفضون قرار زيدان قبل موقعة بيتيس

ترشيحاتنا

رئيس النقل العام: كل المطلوب من كبار السن إظهار الرقم القومي للمحصل للركوب مجانا

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها .. ماذا قال عنها العلماء وأفضل الأدعية فيها

علي جمعة: حسن البنا كان رجلا جاهلا لا يعي شيئا إطلاقا.. فيديو

أسعار الذهب اليوم 4-10- 2020

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4 - 10 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه