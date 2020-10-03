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رياضة

أخبار الرياضة| بيراميدز يطارد الزمالك.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وقرار جديد من مرتضي منصور

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:43 م
اخبار الرياضة فى
اخبار الرياضة فى صدي البلد
حسن العمدة
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا علي نظيره مصر المقاصة 3-2 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطني صورتين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر خلالها في إعلان عن أحدث أجهزة الهاتف المحمول.

فرض فريق ليدز يونايتد التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على إيلاند رود معقل فريق ليدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" موسم 2020-2021.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده غدًا الأحد إلى بعد مواجهة فريق الكرة وسموحة بكأس مصر.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 

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