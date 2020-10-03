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رياضة

مصر المقاصة يفوز على البنك الأهلي 3-2 ويواصل صدارته لدوري الصالات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:49 م
نباراة مصر المقاصة
نباراة مصر المقاصة والبنك الأهلي
يسرى غازى

حقق فريق مصر المقاصة لكرة الصالات فوزا صعبا على نظيره فريق البنك الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الحادي عشر لدوري كرة الصالات بنتيجة 3-.2

بهذه النتيجة واصل فريق مصر المقاصة تصدره للمسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة ، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 23 نقطة في .المركز الخامس.

.سجل أهداف مصر المقاصة : مصطفي عيد ورمضان غريب وإسلام شلبي، وسجل أهداف البنك الأهلي : محمد سعيد وصلاح لاحا

أدار المباراة محمد حسن ومعه علي الكيكي حكم ثان وأمير السيد ميقاتي ومحمد إبراهيم حكم رابع

 

وكان دوري كرة الصالات قد استأنف مرة أخرى تحت إشراف دكتورة سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم.

 

يذكر أن الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية قررت تعديل .مواعيد مباريات دوري كرة الصالات.

 

يأتي ذلك بسبب بطولة الجمهورية للشركات لكرة الصالات التى من المقرر أن تقام خلال الفترة من 9 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر.

 

وأرسلت الدكتورة سحر عبد الحق المواعيد المعدلة فى جدول دورى كرة الصالات إلى الأندية المشاركة عبر خطاب رسمي إلى مجالس الإدارات استعدادا للمشاركة فى البطولة المحلية.

 

ويشارك لاعبو كرة الصالات في منافسات بطولة الجمهورية للشركات فيما يتعارض مع استئناف الدوري المصري لكرة الصالات.

 

 

 

 


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