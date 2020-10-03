AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد هنيدى يكشف تفاصيل فيلمه مع منة شلبى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:49 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
أحمد إبراهيم
يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي في حلقة مميزة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يتحدث محمد هنيدي خلال الحوار عن الشهرة وأهم الأعمال التي قدمها ورحلته في عالم الفن، بالإضافة إلى أبرز المشاهد التي يتذكرها في كواليس أفلامه التي حققت نجاحًا كبيرًا.

ويكشف هنيدى عن عديد من الاسرار الخاصة باعماله وتحديدا فيلمه الجديد بعنوان "النمس والانس" والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة شلبى. 

وكان اثار محمد هنيدى حالة من الجدل بسبب مداخلته الهاتفية مع الفنان احمد السقا فى برنامج  "معكم" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى وتحدث عن علاقته الوطيدة بالفنان احمد السقا. 

يذكر ان اخر اعمال محمد هنيدى كان مسلسل "ارض النفاق" والذى شاركه البطولة فيه هنا شيحة ودلال عبد العزيز واخراج سامح عبد العزيز. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

سبب صحي وراء تقليص دور بيومي فؤاد في فيلم النمس والإنس

محمد جمعة ينشر صورة برفقة أحمد زاهر وبناته ليلى وملك

محمد هنيدي وسليمان عيد وعمرو عبد الجليل في كواليس فيلم النمس والإنس

بصحبة منة شلبي.. عمرو عبد الجليل من كواليس فيلم النمس والأنس

كنت هموت.. أحمد السقا: اقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل تنفيذ أي مشهد أكشن

أحمد السقا ينقذ سليمان عيد من الغرق.. شاهد ماذا فعل؟

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

بمعدلات غير مسبوقة .. الحكومة تقترض 50 مليار جنيه في أسبوع

لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

سيزا: اللاعب الأجهز وراء رحيل حسام عاشور عن الأهلي

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه