ربة منزل تناشد وزير الداخلية ضبط طبيب أحدث بها عاهة مستديمة.. صور

جدّدت ربة منزل أصيبت بعاهة مُستديمة على يد طبيب؛ بسبب خطأ طبي، مُناشدتها، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ لاستعادة حقها ، وضبط الطبيب المُتسبب فى إصابتها ، وجعلها عاجزة عن خدمة اسرتها، خاصة أن النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بضبطه وإحضاره .





مأساة حقيقة تعيشها أسرة من 5 أفراد، بعد أن تعرّضت أم لواقعة إهمال طبي تسبب في إحداث عاهة مستديمة جعلتها عاجزة عن خدمة صغارها الثلاثة.





الأم قررت في بلاغها الذي تقدمت به إلى نيابة حدائق القبة، الآتي: "تعرضت لكسر فى ذراعي اليسرى؛ فهرولت وزوجي مسرعين ، لإسعافي، فدخلنا إلى مركز أشعة بالمنطقة ، وتبين أنه كسر، فذهبنا إلى أقرب عيادة طبيب عظام بالمنطقة، وبعد الفحص؛ قام بعمل جبس على ذراعي".





وبعد مرور شهر ذهبنا إلى نفس الطبيب لفك الجبس وكانت المفاجأة حدوث عاهة مستديمة بذراعي نتيجة تركيب الجبس بطريقة خاطئة.





وبعدها ذهبنا إلى طبيب آخر للتأكد من حالة الذراع فقرر أن هناك خطأ طبيًا تسبب فى إحداث عاهة مستديمة جعلتي أعجز عن خدمة أطفالى الثلاثة.





وكانت الكارثة أننا اكتشفنا أن الطبيب المُتسبب فى الواقعة، إخصائى علاج طبيعي ، وليس طبيب عظام ، كما كان مكتوبًا على لافتة العيادة من الخارج .





وأضافت المريضة: "حدثت لي مضاعفات فى ذراعى، تسببت فى عاهة مستديمة ، ويستلزم الأمر تركيب شريحة ومسامير، بتكلفة 20 ألف جنيه، وبعدها فوجئنا أن الطبيب المتهم ، هارب من العيادة؛ بعد علمه بالواقعة".





وقد أصدرت نيابة حدائق القبة أمرًا بضبط وإحضار الطبيب المتهم إلا أنه مازال هاربًا.



