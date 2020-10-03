تلقي طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير بهندسة القاهرة حتى 20 أكتوبر

تستقبل كلية الهندسة بجامعة القاهرة الكثير من طلاب الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد 2020/2021 المتقدمين للدراسة بجميع برامجها الدراسية للالتحاق بدرجة الماجستير





وفيما يلي ، يوضح "صدى البلد" شروط الالتحاق بدرجة الماجستير والأوراق المطلوبة للتقديم :





المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم :

- أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو أي

درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات مع تقديم صورتين من معادلة شخصية حديثة .

- أصل شهادة البكالوريوس وأصل شهادة دبلومج الدراسات العليا من إحدى كليات الهندسة المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات .

- موافقة جهة العمل على الدراسة بالنسبة للمعيدين وطلاب البحث العلمي والعاملين بالمراكز البحثية و العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال .

- بالنسبة للمهندس الحر أو بدون عمل يتم تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي .

- بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها بمرحلة الدراسات العليا قبل الالتحاق ببرنامج الماجستير بكلية الهندسة جامعة القاهرة

(في حالة إعادة القيد)

-تقديم الموقف من التجنيد ، و بالنسبة لضباط القوات المسلحة يتم تقديم موافقة من هيئة التدريب للدراسة وبالنسبة لضباط

الشرطة يتم تقديم موافقة وزارة الداخلية.

- عدد 4 صور شخصية6 × 4 حديثة

- صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر





شروط الالتحاق

- اجتياز اختبار القبول من قبل القسم المختص .

- يسحب مظروف الالتحاق من إدارة الدراسات العليا مقابل مبلغ مالي 300 جنيه .

- يقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج التسجيل مع إذن دفع المصروفات .

- يتم التسجيل على الموقع و تقديم الأوراق حتى يوم 20/10/2020 .

- تقديم شهادة ال TOEFL أو التعهد بتقديمها خلال 12 شهر من تاريخ القيد .

- لن يسمح بسحب أي مستندات من المظروف بعد القبول وطوال مدة الدراسة ، والإدارة غير مسؤلة عن أي أوراق بعد منح الدرجة أو رسوب الطالب أو شطب قيده لأي سبب .