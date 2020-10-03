AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تلقي طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير بهندسة القاهرة حتى 20 أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
قســــم التعليـــــم
تستقبل كلية الهندسة بجامعة القاهرة الكثير من طلاب الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد 2020/2021 المتقدمين للدراسة بجميع برامجها الدراسية للالتحاق بدرجة الماجستير 

وفيما يلي ، يوضح "صدى البلد" شروط الالتحاق بدرجة الماجستير والأوراق المطلوبة للتقديم :

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم :
- أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو أي 
درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات مع تقديم صورتين من  معادلة شخصية حديثة .
- أصل شهادة البكالوريوس وأصل شهادة دبلومج الدراسات العليا من إحدى كليات الهندسة المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات .
- موافقة جهة العمل على الدراسة بالنسبة للمعيدين وطلاب البحث العلمي والعاملين بالمراكز البحثية و العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال .
- بالنسبة للمهندس الحر أو بدون عمل يتم تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي .
- بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها بمرحلة الدراسات العليا قبل الالتحاق ببرنامج الماجستير بكلية الهندسة جامعة القاهرة 
(في حالة إعادة القيد)
-تقديم الموقف من التجنيد ، و بالنسبة لضباط القوات المسلحة يتم تقديم موافقة من هيئة التدريب للدراسة وبالنسبة لضباط 
الشرطة يتم تقديم موافقة وزارة الداخلية.
- عدد 4 صور شخصية6 × 4 حديثة 
- صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر 

 شروط الالتحاق 
- اجتياز اختبار القبول من قبل القسم المختص .
 - يسحب مظروف الالتحاق من إدارة الدراسات العليا مقابل مبلغ مالي 300 جنيه . 
- يقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج التسجيل مع إذن دفع المصروفات .
- يتم التسجيل على الموقع و تقديم الأوراق حتى يوم 20/10/2020 .
- تقديم شهادة ال TOEFL أو التعهد بتقديمها خلال  12 شهر من تاريخ القيد .
- لن يسمح بسحب أي مستندات من  المظروف بعد القبول وطوال مدة الدراسة ، والإدارة غير مسؤلة عن أي أوراق بعد منح الدرجة أو رسوب الطالب أو شطب قيده لأي سبب .
- لا يتم استلام أي أوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا المرفق و المعلن على موقع الكلية .
Advertisements

موضوعات متعلقة

للمتقدمين في العام الدراسي 2020/2021.. تعرف على الأوراق المطلوبة للدراسات العليا بهندسة القاهرة

تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد.. الكليات تحدد المستندات التي يجب تقديمها لأول مرة .. وأوراق خاصة بالدراسات العليا في الهندسة والعلاج الطبيعي

كل ما تريد معرفته عن برنامج الدراسات العليا بعلوم القاهرة.. التخصصات وشروط الالتحاق

للمصريين والوافدين..تعرف على أوراق الالتحاق بدرجة الماجستير بطب أسنان عين شمس

كيفية تحضير الماجستير والدكتوراة في جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

نبات مشهور يعالج آلام المفاصل فور تناوله

موجز السوشيال ميديا.. أبناء صابرين يحتفلون بعيد ميلادها.. رامي جمال يسأل جمهوره عن الموعد المناسب لطرح أحدث أغنياته.. وفتحي عبد الوهاب يوجه رسالة خاصة لسوسن بدر

خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

#قناة_الزمالك خط_أحمر .. الجمهور يدعم قناة النادي بعد فصل الإرسال

تلوث غامض في الشواطئ الروسية يهدد حياة الروس ويقتل الكائنات البحرية

مفيش أخلاق .. نادية مصطفى تتحدث عن سبب حذف منشورها الخاص بترامب

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه