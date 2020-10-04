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محافظات

تحرير 739 مخالفة تموينية بـ الأقصر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم تحرير  739 محضرا ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات. 

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 314 مخالفة تموينية فى قطاع المخابز ما بين " نقص وزن – مواصفات – قائمه – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة  .

وفى مجال الاسواق تم تحرير  413 قضيه تموينيه ما بين " عدم اعلان عن الاسعار – شهاده صحيه – تجميع – ازيد من السعر– فواتير – منتهي الصلاحية– بدون ترخيص–مجهولة المصدر– سلخانه – تجار تموين وتم تحرير  12 قضيه تموينيه لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. 

ومن أبرز المضبوطات، ضبط مصنع تعبئه زيوت طعام غير مرخص وبداخله   15 جركن بلاستيك زيت طعام سعه الجركن 25 لتر بإجمالي 375 كيلو زيت طعام  , و 1000 زجاجه فارغه و 2000 غطاء زجاجه زيت + 15000 استكر خاص بالزيت  و36.5 طن أرز غير مطابق للمواصفات لدى فرع الجملة

وفي مجال المخابز والمطاحن تم صرف وتوزيع كميه قدرها 78.7 مليون رغيف بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم بمعدل 2.6 مليون رغيف / يوم وذلك من خلال 305 مخبز علي مستوي المحافظة  .

كما تم صرف كميه قدرها 3728.45 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق البالغ عددها 606 مستودع، وذلك بموجب البطاقات التموينية .
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