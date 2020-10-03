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حوادث

بعد استبعاده بسبب الترامادول.. مرشح يطعن على قرار إلغاء ترشحه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:04 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب محمد زهير
أقام مرشح  لعضوية مجلس النواب عن دائرة إمبابة، طعنا قضائيا، أمام المحكمة الإدارية العليا، علي حكم الدرجة الأولى القاضي باستبعاده من  سباق انتخابات مجلس النواب.

وحمل الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٧ ق،  وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ،  قضت برفض الدعوي المقامة من المرشح المستبعد والتي طالب فيها بإلغاء قرار إستبعاده بسبب ثبوت تعاطية مخدر الترمادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.

وقالت المحكمة في حيثياتها، الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة امبابة.

وقد قررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا الى ثبوت ايجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر "الترامادول" .
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