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ديني

هل يجوز قضاء صلاة الوتر لمن فاتته .. الإفتاء تجيب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
صلاة الوتر
صلاة الوتر
عبد الرحمن محمد
قضاء صلاة الوتر .. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أقروا عدد من السنن التي يستحب المحافظة عليها وقضائها إن فات وقتها ومنها صلاة الوتر .

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم قضاء صلاة الوتر لمن فاتته ؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة الوتر من السنن المؤكدة، ووقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آذان الفجر.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا خرج وقت صلاة الوتر سهوًا دون أن يصليها المسلم؛ جاز له قضائها نهارًا من بعد صلاة الفجر بشرط أن تؤدى زوجية ركعتين أو أربعة وهكذا، مختتمًا: " ولا يؤدي فردية كما يكون في أدائها ليلًا على وقتها".

كيفية قضاء صلاة الوتر نهارًا لمن لم يدركها ليلًا :

وجه متصل إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج « فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا يقول فيه: "أحيانًا أصلى الفجر بعد طلوع الشمس فهل من الممكن أن أصلى الشفع والوتر قبل صلاة الفجر؟ مع العلم أننى لست دائما على ترك صلاة الوتر".

وأجاب أمين الفتوى قائلًا: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك صلاة الوتر يومًا فصلاها 12 ركعة نهارًا، حيث كانت صلاة الوتر واجبة على النبي فقط، ولكن إن لم تكن صليت الوتر فعليك قضاؤها نهارًا ولكن تكون شفعًا لا وترًا، فإن كنت تصلى ركعتين تقضيهم أربعًا وإن كنت تصلى أربعًا ركعات فتقضيهم ثماني ركعات".

مشروعية قضاء صلاة الوتر بعد الفجر

قالت دار الإفتاء إنه يجوز صلاة قيام الليل بعد الوتر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بعد الوتر ركعتين جالسًا، لكن الأمر للاستحباب لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا).

وأضافت الإفتاء وفي حالة من فاته صلاة الوتر ، فالأصل أن نوتر قبل صلاة الفجر، ولكن من فاتته صلاة الوتر يقضيها حتى ولو بعد صلاة الفجر فهذا مستحب".
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