هل يجوز قضاء صلاة الوتر لمن فاتته .. الإفتاء تجيب

مشروعية قضاء صلاة الوتر بعد الفجر

قالت دار الإفتاء إنه يجوز صلاة قيام الليل بعد الوتر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بعد الوتر ركعتين جالسًا، لكن الأمر للاستحباب لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا).

وأضافت الإفتاء وفي حالة من فاته صلاة الوتر ، فالأصل أن نوتر قبل صلاة الفجر، ولكن من فاتته صلاة الوتر يقضيها حتى ولو بعد صلاة الفجر فهذا مستحب".