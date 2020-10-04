حبس لص سرق 3 سيارات بمدينة السلام

قررت جهات التحقيق حبس شخص لارتكابه 3 وقائع سرقة سيارات بمدينة السلام.





كانت واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لمكافحة جرائم السرقة، حيث تمكنوا من ضبط شخص لارتكابه 3 وقائع سرقة سيارات بمدينة السلام.





تبلغ لقسم شرطة السلام أول من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين قرر اكتشافه سرقة سيارة ميكروباص ملكه حال توقفها بدائرة القسم.





توصلت جهود فرق البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) ، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته "مفك".





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" عقب عثوره على مفتاح تشغيل السيارة بداخلها.





وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوبى "المغافلة ، وتوصيل الأسلاك".





واعترف بارتكاب سرقة سيارتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الأولى المستولى عليها لدى عملية "سيئى النية" (سائق ، مقاول) ، وضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه.



