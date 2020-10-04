محاكمة 7 متهمين في أحداث مسجد الفتح اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.



