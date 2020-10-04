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حوادث

بعد ضبطه بـ 1800 قرص .. حبس أسطورة الترامادول في إمبابة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة بحبس عاطل بتهمة حيازة ١٨٠٠ قرص مخدر لعقار الترامادول بقصد الاتجار فيهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة نجحت في ضبط 1800 قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الإتجار.
 
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.  

عقب تقنين الإجراءت أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (عدد 1800 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

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