بعد توجيه رئيس الوزراء بشأن السحابة السوداء.. خبراء: قش الأرز بريء منها.. ويجب التنسيق بين مؤسسات الدولة للقضاء عليها

رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ مواجهة السحابة السوداء

خبير بيئي: قش الأرز برىء من السحابة السوداء وله عوائد اقتصادية كبيرة

خبير في الإدارة المحلية يطالب بالتنسيق بين مؤسسات الدولة للقضاء عليها





تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) بالقاهرة الكبرى والدلتا.





وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص تجميع قش الأرز، فقد تم زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 500 ألف طن، بدلًا من 350 ألف طن العام الماضي، لافتة إلى أنه تم رصد تجميع 51.515 طن قش أرز من المستهدف بمواقع التجميع.





وأضافت أنه قد تم فتح 289 موقعًا لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وقد بلغت تجميعات الأهالي 454 طنا تقريبًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم تجميعه بلغ نحو 88 % من إجمالي قش الأرز الناتج عن الحصاد.





وحول إحكام السيطرة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم تفعيل 75 محورا تابعا لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من مخلفات زراعية وصلبة، كما تمت زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، حيث تم التفتيش على 1481 منشأة، وكانت نسبة المنشآت المخالفة 9%.





وأشارت فؤاد، إلى أن الوزارة تتبع أكثر من وسيلة تواصل لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، لتذليل أسبابها، كما تم زيادة الندوات التوعوية البيئية حيث بلغت 1587 ندوة لهذا العام، مقارنة بعدد 886 ندوة العام السابق.





وأكدت الوزيرة أنه تم فحص 805 أتوبيسات نقل عام، كما تتم السيطرة على المقالب العشوائية، ومناطق تجميع القمامة حيث إنها من المصادر المسببة لتلوث الهواء في محيطها.



