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حوادث

انتهاء أعمال تجديد الكابلات في شارع السودان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الانتهاء من أعمال تطوير وتركيب كابلات الفايبر في شارع السودان.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إجراء غلق جزئي لشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه أرض اللواء.

واستمرت الأعمال على مدار يومين من الساعات الأولى من صباح السبت لليوم الأحد.  

وجاء الغلق الجزئي نظرا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد كابلات الفايبر الخاصة بإحدى شركات الإتصالات، وستقوم الشركة المنفذة بقطع عرضى بشارع السودان بتقاطعه مع شارع حماد  . 

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور .
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