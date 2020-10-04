انتهاء أعمال تجديد الكابلات في شارع السودان

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الانتهاء من أعمال تطوير وتركيب كابلات الفايبر في شارع السودان.





وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إجراء غلق جزئي لشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه أرض اللواء.





واستمرت الأعمال على مدار يومين من الساعات الأولى من صباح السبت لليوم الأحد.





وجاء الغلق الجزئي نظرا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد كابلات الفايبر الخاصة بإحدى شركات الإتصالات، وستقوم الشركة المنفذة بقطع عرضى بشارع السودان بتقاطعه مع شارع حماد .



