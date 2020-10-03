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منوعات

خالتي خطفت خطيبي مني.. تفاصيل جديدة فى قصة سرقة عريس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:20 م
عروس حزينة
عروس حزينة
أماني إبراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي قصة غريبة من نوعها على مدار الأيام الماضية، نشرتها فتاة  وأكدت أن خالتها حاولت الصلح بينها وبين خطيبها حتى انتهى الحال بأن خطب خالتها التي تكبرها بأكثر من عشرة اعوام.


وحازت القصة على مئات الإعجابات والتعليقات التي هاجمت الخالة والخطيب السابق والدفاع عن الفتاة دون التأكد من صحة القصة المنشورة، وكتبت: "أنا متسبش.. أنا اللي سبتو عشان متفقناش مع بعض وخالتي أيوة خالتي أخدت رقمه من ورايا عشان تصالحنا على بعض واتخطبو هما".


وشن رواد السوشيال ميديا سيلا من الهجوم والتنمر على شكل العروس والعريس أو السن، دون التأكد من هوية صاحبة القصة أو حقيقتها، وكأن كل ما ينشر يُصبح مُسلّما به، خاصة أن الحساب الذي نشرها ويحمل اسم "فريز فريز" يبدو أنه مزيف أو حديث الإنشاء، وتأكد هذا الرأي بعد محاولة "صدى البلد" التواصل مع الفتاة صاحبةالواقعة. لكنها شاهدت الرسالة ولم ترد، وبالبحث في حسابها الخاص اتضح نشرها صور شخصية تشبه صورة الفتاة التي نشرتها ولكنها ليست هي في الحقيقة ويبدو أنه حساب مزيف، وسرعان ما أغلقت الحساب تماما بعد التداول الضخم بمواقع التواصل الإجتماعي لهذه القصة.


وتراجع بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عن الهجوم على الخالة، باعتبار أن القصة وهمية، خاصة أم الكثير من الفتيات بالجروب النسائي الذي نشرت عليه القصة طلبن منها إضافة المزيد من التفاصيل تثبت صحة القصة، ولكنها لم ترد، وكان التعليق الاكثر تداولا: "إيه اللي يثبت صحة القصة دي وإنها حقيقية، مفيش معلومة عنهم وسهل أي حد يسرق صورتين ويكتب عليهم أي حاجة".
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