AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

روما يفوز على ساسولو 1-0 في الدوري الإيطالي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:19 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
فاز فريق روما الإيطالي على نظيره أودينيزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب داكيا أرينا بمدينة أوديني، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" موسم 2020-2021.

هدف المباراة الوحيد سجله الإسباني بيدرو رودريجيز في الدقيقة 55 بتسديدة قوية بعيدة المدى، ليقود فريقه لتحقيق أول فوز لهم في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد روما للنقطة الرابعة محتلًا المركز الثامن، فيما توقف رصيد أودينيزي عند صفر من النقاط في المركز التاسع عشر والأخير.

وكان ساسولو  فاز على كروتوني بأربعة أهداف مقابل هدف عصر اليوم ضمن منافسات نفس الجولة.

وتواجه مباراة فريقي نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي غدًا مصيرًا مجهولًا بعد رفض سفر فريق نابولي للعب المباراة بسبب إصابات كورونا بين لاعبيه.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي .. نابولي يفوز على ساسولو ويضيق الخناق على ميلان

إنتر ميلان يفوز على نابولي بهدفين نظيفين وينتزع وصافة الدوري الإيطالي

ميلان يفوز على كروتوني 2-0.. ونابولي يكتسح جنوى بسداسية في الدوري الإيطالي

ساسولو يكتسح كروتوني 4-1 ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

مرتضى منصور يقرر تأجيل المؤتمر الصحفي بسبب مواجهة سموحة

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاج الذي يتناوله "ترامب" لعلاج كورونا..فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

AdvertisementS

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

أخبار الاهلي| تصريحات نارية لـ موسيماني .. صالح جمعة فى قائمة مباراة المقاولون .. عضو جديد فى الجهاز المعاون

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بعد تصريحات والد الحكم| موقف عقوبة ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

أخبار الزمالك| عواد يرد على أنباء رحيله عن الفريق.. مرتضى منصور يؤجل المؤتمر الصحفي.. ومغادرة بن شرقي وساسي

فى 5 نقاط .. تعليق محمد فضل الله على تصريحات رئيس جنوب إفريقيا

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

باتشيكو VS موسيماني .. طريقة مدرب الأهلي شبيهة بالريال .. وقنص الكؤوس أسلوب البرتغالي

أخبار الرياضة| بيراميدز يطارد الزمالك.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وقرار جديد من مرتضي منصور

أول المستفيدين من رحيل فايلر.. صالح جمعة مفاجأة موسيماني أمام المقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين

دون تكاليف.. 3 طرق طبيعية للتغلب على آلام الظهر