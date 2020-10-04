رئيس هيئة الكتاب لـ صدى البلد: تقنيات حديثة لضبط أعداد الزائرين بمعرض الإسكندرية

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الإسكندرية للكتاب الذى تم افتتاحه يوم الخميس الماضى وتستمر فعالياته حتى 10 أكتوبر، يعتبر أول معرض للكتاب يتم إقامته فى منطقة الشرق الأوسط، والثانى على مستوى العالم.





وأضاف لـ"صدى البلد"، أن قرار إقامة المعرض كان قرارا استثنائيا يفتح المجال أمام عودة انشطة معارض الكتاب فى مصر بشكل تدريجي، ويعتبر بروفة وتمهيدا جيدا لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب.





وعن كيفية الالتزام بنسبة أعداد الجمهور المشارك فى المعرض التى أقرتها وزارة الصحة بنسبة 50% فى مثل هذه الفعاليات، أوضح رئيس هيئة الكتاب أنه تم تجهيز كروت تعريفية مرقمة يتم تسليمها للجمهور قبل دخولهم ساحة المعرض.





وأشار إلى أن هذه الكروت عددها 600 وهى أقصى طاقة يتم السماح بها لدخول الجمهور ساحة المعرض فى الجولة الواحدة ، وحينما يخرج الزائر يتم تسليم الكروت التعريفية لأمن المعرض الذى يتمكن من خلال هذه الآلية تحديد أعداد الزوار داخل المعرض حفاظا على صحة الزائرين والتزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





ولفت إلى أن الإقبال الكبير من جمهور معرض الإسكندرية للكتاب فى يومه الأول هو أكبر دليل على تعطش جمهور الثقافة وجمهور الكتاب لمثل هذه الفعاليات الثقافية، التى كانت قد تعطلت بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ويؤكد أن معارض الكتاب ستظل لها مكانة خاصة لدى جمهور الكتاب.





وأوضح أن نجاح هذه الدورة الاستثنائية من معرض الإسكندرية للكتاب، ستشجعنا على إقامة المزيد من معارض الكتاب فى المحافظات المختلفة.