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تعليم

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2020 .. اليوم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، احتفالية لـ تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، أنه سيتم تنظيم هذه الاحتفالية بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43  طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة بشعبة علمي علوم  12 طالبا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد أوائل شعبة علمي رياضة بلغ 13 طالبا/طالبة، حيث حصل 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 و11 طالبا/طالبة على مجموع 409.5 درجة.

أما عن أوائل المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة، حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجات، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجات، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت النسبة العامة للنجاح  81.4%.
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