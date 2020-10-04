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تعليم

انتهاء امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة اليوم .. الطلاب يمتحنون الأحياء وعلم النفس والاستاتيكا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
امتحانات ثانوية عامة
امتحانات ثانوية عامة
ياســـمين بدوي
يختتم اليوم طلاب الثانوية العامة المؤجل امتحانهم لظرف قهري أو مرضي، امتحاناتهم التي عرفت إعلاميا بـ امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة ، حيث يمتحن هؤلاء الطلاب اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 الامتحان  في مواد الأحياء لطلاب علمي علوم ، وعلم النفس لطلاب أدبي، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة.

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جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع. ث بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية) لتكون مقرا لامتحان الطلاب و تتم إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل وزارة التربية والتعليم تكاليف الإقامة.


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وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد بأحقيتهم فى أداء الامتحانات المؤجلة 222 طالبا/طالبة.


وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المؤجلة للطلاب المذكورين كما يلي:
السبت 26 سبتمبر 2020: اللغة العربية
الأحد 27 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الثانية  - الجبر والهندسة الفراغية
الاثنين 28 سبتمبر 2020: الفيزياء – التاريخ
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى
الأربعاء 30 سبتمبر 2020: الكيمياء – الجغرافيا
الخميس  1 أكتوبر 2020: الديناميكا – الجيولوجيا
السبت 3 أكتوبر 2020: الفلسفة – التفاضل والتكامل
الأحد 3 أكتوبر 2020 : الأحياء – علم النفس - الاستاتيكا
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