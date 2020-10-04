انتهاء امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة اليوم .. الطلاب يمتحنون الأحياء وعلم النفس والاستاتيكا

يختتم اليوم طلاب الثانوية العامة المؤجل امتحانهم لظرف قهري أو مرضي، امتحاناتهم التي عرفت إعلاميا بـ امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة ، حيث يمتحن هؤلاء الطلاب اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 الامتحان في مواد الأحياء لطلاب علمي علوم ، وعلم النفس لطلاب أدبي، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة.





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جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع. ث بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية) لتكون مقرا لامتحان الطلاب و تتم إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل وزارة التربية والتعليم تكاليف الإقامة.









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وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد بأحقيتهم فى أداء الامتحانات المؤجلة 222 طالبا/طالبة.









وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المؤجلة للطلاب المذكورين كما يلي:

السبت 26 سبتمبر 2020: اللغة العربية

الأحد 27 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020: الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020: الكيمياء – الجغرافيا

الخميس 1 أكتوبر 2020: الديناميكا – الجيولوجيا

السبت 3 أكتوبر 2020: الفلسفة – التفاضل والتكامل