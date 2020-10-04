انطلاق البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة اليوم

ينطلق اليوم بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة).





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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بحضور الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور طارق أبو المعاطى المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة الجلالة ، الدكتورة سامية عزب عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية والدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومدير المشروع.





وينطلق البرنامج التدريبي اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمركز التدريب والتطوير بكلية الطب جامعة عين شمس، ويأتي هذا التدريب بعد المعرض الذي اطلقته وزارة التعليم العالى والذي شارك خلاله العديد من الجامعات والمؤسسات المصرية الحكومية والخاصة.





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ويشمل البرنامج التدريبي أربع برامج تدريبيه الاول لرؤساء الجامعات والنواب، البرنامج الثاني خاص بتدريب أعضاء هيئة التدريس والثالث مخصص للهيئات المعاونة واخيرا برنامج خاص لرفع كفاءة وتدريب الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.