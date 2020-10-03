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منظومة الشكاوى الحكومية: تلقينا 44 ألف شكوى خلال عامين..فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:36 م
طارق رفاعي مدير
طارق رفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
أسامة علي
قال الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت خلال عامين منذ انطلاقها 391 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها في حوالي 44 ألف شكوى موزعين على جميع المحافظات وبعض الوزارات.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مداخلة مع فضائية "دى ام سى" أن محافظة القاهرة جاءت الأولى بالنسبة لعدد الشكاوى التي استقبلتها المنظومة، معقبا:" بناء على الشكاوى التى وردت للمحافظة وتحرك المسؤولين تم إزالة تراكمت القمامة عمرها عشرات السنين".

وعرض الرفاعي،خلال تقرير له تطور استقبال الشكاوى خلال عامين، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2020، زاد بنسبة 35%، عن الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2019، كما تنوعت الرسائل والشكاوى، بحيث لم تعد تتعلق بمناطق تركز القمامة والمخلفات، بل امتدت إلى الإشارة إلى مواقع مخلفات تقليم الأشجار ومخلفات الهدم وغيرها من المظاهر الناتجة عن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة لبعض المواطنين.

وأضاف مدير المنظومة أن رقمي تطبيق "الواتس آب" هما أعلى مصدر من مصادر تلقى الشكاوى خلال العامين بنسبة تقدر بـ 71% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 21%، بينما تم استقبال حوالي 7% من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى ما تم استقباله على التطبيق الذكي "في خدمتك" بنسبة 1%.

وأشار مدير المنظومة إلى أنها تتلقى الشكاوى عبر خدمة "الواتس آب" (01555516528 - 01555525444).



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